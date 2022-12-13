Блокадный поезд прибыл на Финляндский вокзал

Ровно 80 лет назад состав привёз продовольствие в освобождённый Ленинград.

Во вторник, 7 февраля, в Петербурге вспоминают 80-летие со дня прибытия поезда с продовольствием после освобождения города от блокады. На Финляндском вокзале прошла театрализованная реконструкция исторического события. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД

Также, как и в феврале 1943 года, состав возглавил паровоз серии ЭУ с историческими вагонами. Кроме того, на перроне оказался и поезд серии ОВ-324 1905 года постройки. В период гражданской и Великой Отечественной войн такие составы защищали бронёй и присоединяли к бронепоездам. Также в город прибыл локомотив послевоенного периода (ЛВ-0165 1956 года выпуска).

Напомним, что поезд привёз продовольствие в Ленинград впервые за 1,5 года 7 февраля. Состав двигался по железнодорожной линии Шлиссельбург — Поляны. Впоследствии эта дорога стала основной транспортной артерией города: ей дали название "Дорога Победы".

Ранее мы сообщили о том, что торжества в честь 80-летия победы под Сталинградом завершились салютом.

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