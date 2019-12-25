Первый передвижной фестиваль негосударственных театров Петербурга. День 2

На территории комплекса "Никольские ряды" пройдёт Фестиваль Негосударственных Театров Петербурга. На одной площадке в течение двух дней покажут 12 спектаклей независимых театральных команд. На их счету как российские театральные награды, так и мировые. Они пройдут в зале передвижного театра. Не обойдется и без яркого уличного шоу.
Во второй день фестиваля, 18 октября, запланирована следующая программа:
12:00 (шатер) – "Научи меня летать" (Театр За Черной речкой (6+)
13:00 (двор) – "Улитная Рапсодия", театр "Комик-трест" (0+)
14:30 (шатер) – "Муха цокотуха", театр ЦЕХЪ (3+)
16:30 (шатер) – ""Пикник", ТК "Открытое пространство" (16+)
18:00 (двор) – "Лунь", театр Vokrug (0+)
19:00 (шатер) – "Бык", Такой театр (16+)
На спектакли, проходящие во дворе, вход свободный.
Фото: theatre-vokrug.com
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