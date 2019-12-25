Первый передвижной фестиваль негосударственных театров Петербурга. День 2

В непростых условиях негосударственные театры решили объединиться и привлечь внимание широкого зрителя.

На территории комплекса "Никольские ряды" пройдёт Фестиваль Негосударственных Театров Петербурга. На одной площадке в течение двух дней покажут 12 спектаклей независимых театральных команд. На их счету как российские театральные награды, так и мировые. Они пройдут в зале передвижного театра. Не обойдется и без яркого уличного шоу.

Во второй день фестиваля, 18 октября, запланирована следующая программа:

12:00 (шатер) – "Научи меня летать" (Театр За Черной речкой (6+)



13:00 (двор) – "Улитная Рапсодия", театр "Комик-трест" (0+)



14:30 (шатер) – "Муха цокотуха", театр ЦЕХЪ (3+)



16:30 (шатер) – ""Пикник", ТК "Открытое пространство" (16+)



18:00 (двор) – "Лунь", театр Vokrug (0+)



19:00 (шатер) – "Бык", Такой театр (16+)

На спектакли, проходящие во дворе, вход свободный.

Фото: theatre-vokrug.com