Первый энергоблок Ленинградской АЭС-2 заработает в полную мощность до конца 2018 года

Реакторная установка находится на финальных испытаниях.

На первом электроблоке Ленинградской АЭС-2 26 марта началась опытно-промышленная эксплуатация. Как сообщает "Росэнергоатом", это является завершающей ступенью ввода энергоблока в эксплуатацию.

Известно, что АЭС-2 мощностью 1200 МВт поступит в промышленную эксплуатацию к концу 2018 года.

Выполняя предусмотренные программой проверки и испытания, мы окончательно подтвердим соответствие фактических параметров и характеристик работы систем и оборудования проектным значениям, удостоверимся в их надежной и безопасной эксплуатации. Только после этого новый, сверхмощный ленинградский энергоблок будет принят в промышленную эксплуатацию. Директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда

Также отмечается, что до окончательной сдачи энергоблока необходимо провести еще большой комплекс испытаний на 40, 50, 75, 90 и 100% мощности. Специалисты изучат поведение АЭС и постараются предугадать все сценарные условия, включая проверку эффективности биологической защиты.

Напомним, реакторную установку запустили впервые 8 декабря 2017 года. 6 февраля 2018 года ее вывели на минимальный контрольный уровень мощности, а к 15 февраля запуск блока №1 выполнили уже в полном объеме.

Ранее Pitet.tv писал, что Ростехнадзор одобрил запуск первого энергоблока новой ЛАЭС-2.