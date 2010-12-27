Первый день весны для жителей Ленобласти начался с гололеда на дорогах и мороза

Ближе к вечеру в Ленобласти начнутся сильные метели и ветер.

По прогнозам синоптиков, 1 марта, в первый весенний день, ближе к вечеру в Ленобласти начнутся сильные метели, ветер и гололед. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Утром и днём ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах Ленобласти - метель, днём местами выпадут небольшие осадки. Ветер северный, северо-западный ночью и утром 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-17 м/с, днем 6-11 м/с. Ночью показатели уличного термометра опустятся до -6...-11 градусов, а местами и до -13 градусов. Соответственно, водителей на дорогих поджидает гололедица.

Службы ГИБДД в очередной раз предупреждают водителей о возможных чрезвычайных ситуациях на дорогах в связи с сильной гололедицей. Спасатели также информируют граждан о том, что лед в акваториях Ленобласти тонкий.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"