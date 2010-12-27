Первый день осени порадует петербуржцев хорошей погодой

В городе будет +25.

В ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" рассказали о погоде на воскресенье, 1 сентября.

По информации метеорологов, первый день осени порадует горожан теплой погодой. Осадков в Петербурге не ожидается, а ветер будет юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью достигнет 15 градусов выше нуля, а в окрестностях местами будет +10. Днем столбик термометра будет подниматься от +23 до +25 градусов.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербург придет бабье лето.

Фото: Pixabay