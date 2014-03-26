Несколько аварийных домов на Тележной могут отремонтировать уже в конце 2022 года

Помещения будут продаваться без отделочных работ.

Собственник аварийных домов на Тележной Ян Бобрышев рассказал, что дальше будет с постройками. Речь идет о комплексе домов №№ 21, 23, 25-27, 29 и 29, лит. Г. Здания приспособят под жилые отдельные квартиры, узнал "Петербургский дневник".

На данный момент в домах идет ремонт, который осуществляется с опорой на фотофиксацию зданий в разное время. Материалы разных лет можно найти в петербургских активах.

В июне КГИОП сообщал, что не согласовал работы, но, видимо, вопрос удалось решить. С ведомством пришлось согласовывать буквально каждую деталь на фасадах домов. Каждую стену усиливают металлическими конструкциями для поддержания прочности построек.

Наша задача, помимо усиления стен, фундаментов, ремонта фасадов и кровли, – сделать внутреннюю отделку в местах общего пользования. Все остальные помещения мы продаем без отделочных работ. Сейчас активно ведутся работы по устранению аварийности на зданиях. Поэтому думаю, что к концу года мы сдадим четыре дома из шести. Ян Бобрышев.

Победитель торгов отметил, что самое сложное в работе с Тележной улицей, как и с другими историческими зданиями, – это вопрос финансовой целесообразности. Построить заново гораздо тяжелее, чем провести реконструкцию.

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Фото: КГИОП