Первая ярмарка современного искусства пройдет в Манеже

На выставке представят работы современных художников из ведущих галерей страны и частных коллекций.

В Петербурге в Центральном выставочном зале "Манеж" пройдет ярмарка современного искусства "1703". Она будет работать с 16 по 19 июня, передают в пресс-службе Смольного.

Проект поддерживает отечественных художников. Планируется, что ярмарка будет проходить ежегодно. Первый сезон приурочили к празднованию 350 лет со дня рождения Петра I. На выставке представят работы современных художников из ведущих галерей страны и частных коллекций. В "Манеже" создадут три секции: "Галереи", "Коллекции" и "Цифровое искусство". Отмечается, что работы из первой секции можно будет приобрести.

Фото: Вконтакте / Центральный выставочный зал "Манеж"