В России заработала первая соцсеть для помощи бездомным животным

Сайт запустили два дня назад.

В России заработала первая соцсеть "Добро Вместе" для помощи бездомным животным. Сайт запустили два дня назад.

Основатели интернет-платформы надеются, что новая соцсеть позволит спасти как можно больше кошек и собак, попавших в беду. В проекте, в том числе, принимают участие петербургские волонтеры. В частности, организаторы проекта сотрудничают с питерской командой зоозащитников The ones who care. В ближайшие дни от них на сайте зарегистрируются первые волонтеры.

"Добро Вместе" – это платформа, которая работает по принципу краудфандинга. Здесь можно пожертвовать любую сумму на помощь бездомным животным. Сейчас у фонда есть три благотворительные программы, в которые входит стерилизация бездомных собак и кошек и помощь приютам для бездомных животных. Кроме того, каждый посетитель сайта можно ознакомиться с подробной информацией о животном, который ищет хозяина, и забрать его к себе домой.

"Мы верим, что решить проблему бездомных животных в России реально. И делаем все, чтобы это произошло как можно скорее", - заявляют сотрудники фонда "Добро Вместе".

Ранее мы писали, что в Московском районе сотрудники Смольного забрали двух енотов из контактного зоопарка на дому.

Фото: dobrovmeste.ru