Путин рассказал о переговорах с Украиной по обмену заключенными

Глава государства заявил о комплексном подходе к решении данного вопроса.

Вопросы по освобождению украинских моряков и других граждан, находящихся под стражей в РФ, будут решены после переговоров о россиян, заключенных на территории Украины. Об этом президент Владимир Путин сообщил в рамках "Прямой Линии".

В ходе трансляции к главе государства обратился украинский журналист Валерий Швец, который спросил о переговорах стран по вопросу обмена задержанных граждан и участии в них олигарха Виктора Медведчука.

"Эти вопросы никогда не исчезают и поля нашего зрения. Особенно проблемы людей в местах лишения свободы или местах хуже тюрьмы. Действительно Виктор Медведчук этим занимался. Он близко к сердцу принимает эти проблемы. Ставил недавно вопрос освобождения украинских моряков, задержанных возле Керченского пролива. Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. Сначала надо решить судьбу граждан России, находящихся в аналогичной ситуации на территории Украины",

– заявил Владимир Путин

Президент также затронул тему моста через реку "Лена". По его словам, основная проблема в его реализации - это то, что он ведет в "тупиковую точку". Из-за этого, окупаемость проекта не прослеживается. Тем не менне, для развития Якутии этот вопрос будет решен "как можно раньше".

Видео: Прямая Линия с Владимиром Путиным