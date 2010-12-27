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Перевозчики просят Смольный повысить стоимость проезда в Петербурге
Сегодня, 11:44
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alexandra08
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Перевозчики просят Смольный повысить стоимость проезда в Петербурге

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В настоящее время в Смольном уже обсуждают возможность повышения стоимости билетов на транспорт в 2019 году.

В Петербурге проезд  на общественном транспорте может подорожать на два рубля. Об этом 1 августа сообщает  "Коммерсант".

ГУП "Горэлектротранс", ГУП "Петербургский метрополитен" и ГУП "Пассажиравтотранс" подали в администрацию Северной столицы заявки на увеличение со следующего года тарифов на проезд.

По информации "Коммерсанта", в настоящее время в Смольном уже обсуждают возможность повышения стоимости билетов на транспорт в 2019 году. Перевозчики предложили повысить проезд на два рубля. Это означает, что в целом, цена на билеты может увеличиться на 4%.  Соответственно, проезд в метро поднимут до 47 рублей, а в наземном транспорте - до 42 рублей.

Власти Петербурга пока рассматривают предложение организаций. Увеличение стоимости проезда зависит от полученных комитетом по тарифам заявок перевозчиков и возможностей бюджета.

Напомним, ранее в Смольном заявили, что хотят сохранить в будущем году стоимость проезда без изменений. Последний раз цены за билеты на метро и наземный транспорт увеличились в январе прошлого года: с 40 рублей за жетон выросли до 45 рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: повышение стоимости билетов метро , повышение стоимости проезда , смольный
Категории: Новости СПб Лента новостей

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