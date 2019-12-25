Особые условия предусмотрены для пенсионеров и мам с детьми до трех лет.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что переобучение безработных в Петербурге возобновится в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба Северной столицы.

В администрации отметили, что петербуржцы смогут освоить новую профессию очно и заочно. В настоящий момент, из-за пандемии обучение на курсах переподготовки идет дистанционно. Известно, что для пенсионеров и мам с детьми до трех лет есть особые условия.

С начала 2020 года переподготовку прошли пять тысяч горожан.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербург приехали первые самостоятельные туристы.

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