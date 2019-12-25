В Петербург приехали первые самостоятельные туристы

Отрасль потерпела убытки.

Петербургская отрасль туризма постепенно начинает оживать после пандемии коронавируса. В город приехали первые туристы.

Несмотря на то, что отрасль потерпела сложности, в целом карантин пережила. Директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии Екатерина Шадская отметила, что сейчас в Северной столице в основном самостоятельные туристы, туристических групп пока мало. Туризм обновляется после тяжелого периода. Эксперт отметила, что нелегко также пришлось туроператорам, которые были вынуждены уйти в интернет. Шадская предполагает, что это связано с тем, что фирмам еще запрещено работать с музеями.

Ранее мы писали, что Петербург присоединился к сертификации Safe Travels.

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