Перекрытие движения на КАД у Кронштадта состоится в ночь на 5 сентября

На КАД у Кронштадта ночью закроют движение из за демонтажа опоры.

В ночь на 5 сентября на участке КАД у Кронштадта временно ограничат движение транспорта, сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС Петербурга.

С 0:00 до 4:00 на 125-м километре дороги закроют крайнюю левую полосу внешнего кольца. Дополнительно с 2:00 до 3:00 движение в сторону развязки "Бронка" будет полностью перекрыто.

На участке проведут демонтаж рамной опоры, предназначенной для автоматизированной системы управления дорожным движением. Работы выполняются в рамках реконструкции развязки КАД с Кронштадтским шоссе.

Изначально демонтаж планировали провести ночью 4 сентября, однако по техническим причинам сроки перенесли.

Фото: Дирекция КЗС Петербурга