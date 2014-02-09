Перекрытие движения на КАД у Кронштадта состоится в ночь на 5 сентября

В ночь на 5 сентября на участке КАД у Кронштадта временно ограничат движение транспорта, сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС Петербурга.
С 0:00 до 4:00 на 125-м километре дороги закроют крайнюю левую полосу внешнего кольца. Дополнительно с 2:00 до 3:00 движение в сторону развязки "Бронка" будет полностью перекрыто.
На участке проведут демонтаж рамной опоры, предназначенной для автоматизированной системы управления дорожным движением. Работы выполняются в рамках реконструкции развязки КАД с Кронштадтским шоссе.
Изначально демонтаж планировали провести ночью 4 сентября, однако по техническим причинам сроки перенесли.
Ранее на Piter.TV: съезд на КАД у Бронки закрыли на ремонт.
Фото: Дирекция КЗС Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все