Перед вантовым мостом перекроют две полосы на КАД с 10 мая

Работы будут вести круглосуточно. Их сроки могут сдвинуться из-за погодных условий.

С 10 мая между Большим Обуховским мостом и путепроводом в районе Ленинградской улицы перекроют две полосы движения. Об этом 3 мая рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение будет перекрыто до 21 мая. Специалисты будут устранять колейность на проезжей части. Для авто закроют третью и четвертую полосы. По двум оставшимся установят ограничение скорости до 50 километров в час.

Работы будут вести круглосуточно. Их сроки могут сдвинуться из-за погодных условий.

Ранее в комрансе предупредили о штрафах за езду самокатчиков и велосипедистов по тротуарам. Как отметил глава ведомства Валентин Енокаев, пользователи кикшеринга тоже стали участниками дорожного движения.

Фото: Piter.tv

