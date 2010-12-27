На трибуне "В" будут играть композиции Людвига ван Бетховена, Иоганна Штрауса, Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганнеса Брамса.

Перед товарищеским матчем с "Зенита" с "Аустрией" болельщики услышат венскую классику. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Так, на трибуне "В" будут играть композиции Людвига ван Бетховена, Иоганна Штрауса, Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганнеса Брамса.

Помимо прочего, на трибуне "С" пройдет сеанс игры в шахматы с гроссмейстером Никитой Витюговым. В это же время, на трибуне "А" будет работать киберспортивная зона.

Напомним, что в данный момент сборная России готовится к отборочным матчам на чемпионат Европы 2020 года.

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