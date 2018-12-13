Пентагон подозревает Россию в нарушении моратория на ядерные испытания

В России заявили, что это США занимается "переводом стрелок".

В среду, 29 мая, Пентагон заявил, что Россия нарушает мораторий на ядерные испытания. Об этом сообщил директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

Соединенные Штаты считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности сообщил он

При этом США в своем заявлении о нарушении Россией моратория использовали слово "возможно". В Пентагоне считают, что у россиян есть все возможности для испытаний оружия.

В России заявили, что это США занимается "переводом стрелок". Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что американцы содержат свои полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний.

Напоним, что мораторий на ядерные испытания подписан еще в 1996 году. Он был одобрен Генассамблеей ООН. В 2000 году Россия ратифицировала. Другие страны, которые также имеют ядерный потенциал решили не делать этого, поэтому документ не вступил в силу.

Видео:Piter.TV