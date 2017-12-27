Пентагон: над Чёрным морем произошло опасное сближение самолётов РФ и США

Самолет ВМС США прервал миссию из-за опасного приближения российского истребителя, сообщили в Пентагоне.

Разведывательный самолёт ВМС США совершал полёт вдоль российских границ.

Пентагон заявил, что российский истребитель опасно сблизился с самолетом ВМС США P-3 Orion, когда второй совершал полет в международном воздушном пространстве над Черным морем. Об этом 29 января сообщает CNN со ссылкой на Пентагон.

Американские летчики сообщили, что российский самолет приблизился к самолету США на расстояние в 5 футов (1,5 метра). Один из источников сказал, что данный маневр вынудил летчика США досрочно прекратить операцию.

Отметим, сегодня стало известно, что самолёт радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II совершил продолжительный полёт вблизи российских границ на Чёрном море. Согласно данным западных авиационных ресурсов, самолет, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на острове Крит, курсировал над международными водами вдоль южного и юго-западного побережья Крыма.