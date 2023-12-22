Пентагон: Израилю надо действовать совсем иначе во избежание крупных жертв у палестинцев

Ллойд Остин оценил планы ЦАХАЛ по расширению операции в Рафахе.

Еврейское государство должно действовать совсем иначе для того, чтобы не допустить новых крупных жертв среди мирного населения в секторе Газа, в том числе и на территории города Рафах. Соответствующее заявление журналистам сделал шеф Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с генералом США, председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Чарльзом Брауном. Таким образом иностранный чиновник комментировал сведения о том, что его израильский коллега Йоав Галант уведомил помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана о намерении ЦАХАЛ (армии) расширить масштабы операции в Рафахе.

Вы знаете, что я уже говорил ранее: на мой взгляд, в ходе этих боевых действий слишком много жертв среди мирного населения. Что-то нужно делать совсем иначе. Лллойд Остин, шеф Пентагона

Лллойд Остин заверил прессу, что пока не владеет информацией, которую Галант передал Салливану, но эти данные будут отправлены и в Пентагон. Чиновник добавил, что если Израилем будет проводиться более масштабная операция на земле, то ее следует организовать с большой точностью, с меньшими масштабами разрушений гражданских строений и большей защитой людей Палестины.

Остин заявил, что США не могут строить догадки о причинах крушения вертолета Раиси.

Фото и видео: YouTube / Defense Now