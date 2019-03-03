Пенсионер упал в колодец в СНТ Ломо-2

По прибытии стало ясно, что жизнь пострадавшего пенсионера спасти не удалось — мужчина скончался до прибытия профессионалов.

В Ленинградском Приозерском районе трагически завершился случай падения пожилого мужчины в колодец на территории садоводческого товарищества Ломо-2. Инцидент произошел в среду, 11 июня, о произошедшем сообщила официальная страница региональной аварийно-спасательной службы.

Группа спасателей местного поисково-спасательного подразделения прибыла на место ЧП вскоре после сигнала тревоги.

По прибытии стало ясно, что жизнь пострадавшего пенсионера спасти не удалось — мужчина скончался до прибытия профессионалов. Его тело извлекли из колодца и передали представителям правоохранительных органов для последующего расследования обстоятельств трагедии.

Ранее мы сообщили о том, что на теплоходе в Ленобласти помогли женщине с подозрением на инсульт. Операция по эвакуации состоялась на акватории Ладожского озера. Благодаря оперативным действиям специалистов пострадавшая была быстро доставлена медикам скорой помощи.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО