В коммунальной квартире в Невском районе случился пожар

О причине возгорания не сообщается.

Утром 10 ноября в одном из жилых домов Невского района произошел пожар. В коммунальной квартире на бульваре Красных Зорь выгорела кухня и коридор, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №7 поступило в 09:53. Спустя 17 минут огонь ликвидировали. В результате ЧП пострадала территория площадью 24 квадратных метра.

По информации "78.ru", в результате пожара пострадал мужчина, его госпитализировали. В тушении участвовали 4 единицы техники и 12 человек личного состава МЧС.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что легковушка перевернулась на пересечении Луначарского и Культуры.

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