Пенсионер на Renault выехал на встречку ЗСД из-за указаний навигатора

В связи с грубым нарушением водителем ПДД, в его отношении составлен административный протокол по статье 12.15 часть 4 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения).

Правоохранители задержали 74-летнего пенсионера, который выехал на полосу встречного движения во время проезда по ЗСД из-за ошибки навигатора. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионера задержали сотрудники правоохранительных органов, так как его появление на магистрали создало аварийную ситуацию. Его поймали у дома № 19 корпус 3 по Комендантскому проспекту. Как выяснилось, пожилой мужчина старательно следовал указаниям навигатора и оказался на встречке.

В связи с грубым нарушением водителем ПДД, в его отношении составлен административный протокол по статье 12.15 часть 4 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения). К счатью, инцидент обошёлся без аварий и пострадавших.

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