Пенсионер на BMW разворачивался через двойную сплошную и устроил ДТП

Авария произошла на 99 км "Скандинавии".

В среду, 17-го июля, на трассе "Скандинавия" произошло ДТП. Пострадали четыре человека. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, столкновение произошло в 11:10. Мужчина на "БМВ" 1947 года рождения разворачивался через двойную сплошную линию. В этот момент в него врезалась "Лада Калина", которая двигалась навстречу.

Водитель "Лады" 1988 года рождения находится в тяжелом состоянии, его пассажиры получили травмы средней степени тяжести. Также пострадала пассажирка "БМВ" 1847-го года рождения.

По факту ДТП ведется проверка и устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный распотрошил банкомат "Промсвязьбанка" в Полюстрово.

Видео: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти