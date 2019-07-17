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Сегодня, 15:15
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Пенсионер на BMW разворачивался через двойную сплошную и устроил ДТП

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Авария произошла на 99 км "Скандинавии".

В среду, 17-го июля, на трассе "Скандинавия" произошло ДТП. Пострадали четыре человека. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, столкновение произошло в 11:10. Мужчина на "БМВ" 1947 года рождения разворачивался через двойную сплошную линию. В этот момент в него врезалась "Лада Калина", которая двигалась навстречу. 

Водитель "Лады" 1988 года рождения находится в тяжелом состоянии, его пассажиры получили травмы средней степени тяжести. Также пострадала пассажирка "БМВ" 1847-го года рождения. 

По факту ДТП ведется проверка и устанавливаются обстоятельства инцидента. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный распотрошил банкомат "Промсвязьбанка" в Полюстрово

Видео: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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Аноним
Сегодня 15:34

Какого года рождения???????

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Аноним
Сегодня 15:37

Пассажирке BMW 172 года!!!!!!!

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