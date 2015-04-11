Пелагея 12 июля выступит на Дворцовой площади

Вход на жегодный музыкальный фестиваль "Петербург live" бесплатный.

Через две недели на Дворцовой площади состоится ежегодный музыкальный фестиваль "Петербург live". Фестиваль посвящен многообразию этнический культуры РФ и дружественных стран. Хедлайнером этого вечера станет певица Пелагея. Об этом сообщили организаторы.

Пелагею пригласили на этот фестиваль, так как у нее много исконно русских песен и романсов. Также 12 июля на сцену выйдут Zdob si Zdub, Марина Капуро, Ива Нова", Zventa Sventana.

Фестиваль пройдет 12 июля в 18:00 на Дворцовой площади. Прийти смогут все желающие.

Фото: Instagram/ pelageya_insta