Педиатрический университет намерен помочь детям, пострадавшим в ДТП на трассе М-11

Сотрудники учреждения намерены оказывать телемедицинские консультации и оказывать помощь детям как очно, так и заочно.

После ЧП на трассе М-11 "Нева", где тяжело пострадали несколько детей, ректор петербургского Педиатрического университета Дмитрий Иванов связался с руководством Новгородской области. Пострадавшие дети были доставлены в медучреждения. Об этом руководитель сообщил "Петербургскому дневнику".

По словам Иванова, университет готов предоставить медиков разных специализаций, включая реаниматологов, хирургов, педиатров, неврологов и многих других. Кроме того, сотрудники учреждения намерены оказывать телемедицинские консультации и оказывать помощь детям как очно, так и заочно. Университет на данный момент имеет достаточные ресурсы для принятия пациентов.

Министр здравоохранения Новгородской области Валерий Яковлев заверил, что все необходимые меры будут приняты, и ситуация находится под контролем.

Ранее мы сообщили о том, что в массовой аварии на трассе М-11 пострадали два петербуржца.

Фото: Педиатрический университет | СПбГПМУ