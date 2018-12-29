Известная татарская певица умерла на сцене во время концерта

Артистке стало плохо во время исполнения песни "Елама, ярсыма".

Известная татарская певица Фания Халиуллова умерла на сцене во время концерта в доме культуры "Восход" в Димитровграде. 54-летней артистке стало плохо, когда она исполняла песню "Елама, ярсыма" на родном языке. Гибель певицы случайно запечатлели зрители, сидевшие в зале.

Инцидент произошел 20 января. На кадрах видно, как Халиуллова падает на сцену. На место происшествия незамедлительно прибыли медики. Певицу экстренно госпитализировали, однако спасти ей жизнь не удалось.

Смерть Фании Халиулловой подтвердила министр культуры Ульяновской области Евгения Сидорова. В своем Facebook она выразила соболезнования родным и близким женщины.

Светлая память прекрасному педагогу, талантливой исполнительнице и бессменной ведущей национальных татарских праздников. Евгения Сидорова

Напомним, Фания Халиуллова была руководителем татарского музыкального ансамбля "Карлыгач", а также татарского коллектива художественной самодеятельности "Неугасимые звезды". Прощание с артисткой состоится 22 января.

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Видео: instagram.com