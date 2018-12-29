В Ленобласти умерла 94-летняя беженка из Украины

Тело пожилой женщины лежало на кровати.

В понедельник, 21 января, в отделение полиции Всеволожского района поступило сообщение о смерти 94-летней гражданки Украины. Она умерла в трехкомнатной квартире дома №9 по улице Ветеранов в городе Сертолово. Об этом рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело пенсионерки лежало на кровати с закрытыми глазами и иконой в руках. Прибывшие на место происшествия стражи порядка не обнаружили следов насильственной смерти.

Известно, что в 2014 году 57-летний житель Ленобласти перевез мать из Украины поближе к себе. На тот момент она уже была не в состоянии ухаживать за собой.

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