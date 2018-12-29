На станции "Проспект Большевиков" умерла сотрудница метрополитена

Инженер петербургской подземки ушла из жизни 21 января.

Утром 21 января петербуржцы сообщили в социальных сетях о смерти двух людей в метро. В частности, стражи порядка узнали о гибели 70-летней женщины в вестибюле станции "Проспект Большевиков".

Спустя сутки, Piter.TV стало известно, что погибшей является сотрудница метрополитена. Ирина Юрьевна И. занимала в ГУП "Петербургский метрополитен" должность инженера. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что бездыханное тело нашли возле входа в подземку в 08:26 мск. Внешних признаков насильственной смерти на нем не было.

Напомним, в этот же день возле метро скончался еще один человек. Труп пожилого мужчины обнаружили неподалеку от станции "Спасская".

Фото: Piter.TV