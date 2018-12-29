У "Проспекта Большевиков" и "Спасской" утром умерли два петербуржца

Сразу двумя смертями около петербургской подземки ознаменовалось утро на "оранжевой" ветке.

Петербуржцы рассказывают о гибели двоих человек около станций метро по "оранжевой" ветке. Сначала появились сведения о скончавшейся пожилой женщине около станции "Проспект Большевиков". Чуть позже местные жители заявили, что видели еще один труп, но уже вблизи "Спасской". Там умер мужчина.

По сведениям свидетелей событий, тело петербурженки накрыто. На ее теле не обнаружено внешних следов нпсильственной смерти. Известно, что пенсионерка упала прямо около входа в подземку. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. Полиция устанавливает личность жертвы.

Напомним, что водитель "Мерседеса" застрял на трамвайных путях Новочеркасского проспекта.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПБ, Признавашки