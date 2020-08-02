Патриарх Кирилл опроверг слухи о своем богатстве

Глава РПЦ отметил, что о его богатстве говорят не только "миряне", но и священнослужители.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал бредом слухи о своем богатстве и заявил, что об этом говорят, чтобы подорвать доверие к нему доверие. Об этом пишет "Интерфакс".

По словам главы РПЦ, все ужасные вещи, которые говорят о священнослужителях обычно не содержат и капли правды.

Все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и доверять. Ну что ты нам говоришь, ты посмотри, что о тебе пишут!

Патр​​​иарх К​​​​ирилл

Он добавил, что в слухи о богатствах верят не только обычные люди, но и служители Бога. Патриарх рассказал, что однажды к нему обратился один архиерей и попросил о финансовой помощи. В своей просьбе он упомянул, что состояние Кирилла якобы оценивается в $6 млрд.

Ранее Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes за 9,5 миллиона рублей.

Youtube/ russianchurch