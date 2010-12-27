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Петербуржцев перевозили восемь неисправных маршруток
Сегодня, 18:42
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Петербуржцев перевозили восемь неисправных маршруток

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Три транспортных средства и вовсе не пригодны для перевозок.

Сотрудники СПб ГКУ "Организатор перевозок" вместе с сотрудниками ГИБДД проверили техническое состояние маршруток, восемь из них оказались неисправными, сообщила пресс-служба учреждения. 

Накануне специалисты проверили рейд в Калининском и Фрунзенском районах. Речь идет о маршрутах №№ K-72, K-94, K-199, K-131, K-59 и K-388. Три из них оказались непригодны для перевозки пассажиров. Водителям выписали постановления об устранении нарушений или запрете эксплуатации транспортных средств. 

На прошлой неделе в результате проверок обнаружили 20 неисправных маршрутных автобусов. 

Напомним, в результате транспортной реформы в 2020 году из Петербурга исчезнут почти все "коммерческие" автобусы

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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