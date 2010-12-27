Пассажиры ждут рейса из Петербурга в Барселону восемь часов

Данных о времени отправки самолета нет.

Пассажиры Пулково вынуждены ждать рейса из Петербурга в Барселону восьмой час. Борт ZF 7855 должен был вылететь в 14:35 18 сентября, однако петербуржцы до сих пор не покинули Северную столицу. Об этом свидетельствуют данные на электронном табло на сайте аэропорта

Самолет компании Azur Air задерживается по техническим причинам. Данных об отправке рейса нет, из-за технических неполадок идет замена борта.

Ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура Петербурга. Ведомство проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов.

Ранее транспортная прокуратура разбиралась с 10-часовой задержкой рейса в Салоники.

Фото: pixabay.com