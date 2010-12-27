Пассажиры петербургского троллейбуса проехались с героями рассказов О. Генри

Актеры театра "МимИГРАнты" так отмечали день рождения писателя.

В эту пятницу троллейбус №11 возил не только пассажиров, но и героев произведений американского писателя О. Генри, рассказывают на сайте петербургского Горэлектротранса. Статуя Свободы, дама в шляпе, сам писатель. Зарисовки из спектакля "Нью-Йорк… Нью-Йорк" стали не только развлечением для горожан, но и символом открытия нового XXXI сезона театра "МимИГРАнты". С шутками и джазом отметили 157-й день рождения О. Генри.

На пути по Васильевскому острову, по Невскому и Суворовскому проспектам и до тульской улицы можно было увидеть почти весь спектакль.

Ранее мы рассказывали про троллейбусную свадьбу.

Фото: Горэлектротранс