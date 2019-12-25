Пассажиры петербургских электричек смогут бесплатно провозить велосипеды во вторник

Акция действует в День без автомобиля.

Во вторник, 22 сентября, пройдет День без автомобиля. В пригородных поездах в ряде городов пройдет акция "С велосипедом по жизни": велосипедисты смогут бесплатно провозить свой двухколесный транспорт в вагонах электричек. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Отметим, что для участия не требуется оформление каких-либо документах. Кроме того, те, кто стартуют с велосипедом с Финляндского вокзала, получат подарок - светоотражающие браслеты.

Акция действует только один день. В остальное время для провоза велосипеда в вагоне необходимо оформление разового билета.

Ранее мы рассказали о том, что пригородные электрички Петербурга станут ходить реже с 18 сентября.

Фото: Piter.TV