Пассажиры петербургских электричек смогут бесплатно провозить велосипеды во вторник

Во вторник, 22 сентября, пройдет День без автомобиля. В пригородных поездах в ряде городов пройдет акция "С велосипедом по жизни": велосипедисты смогут бесплатно провозить свой двухколесный транспорт в вагонах электричек. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
Отметим, что для участия не требуется оформление каких-либо документах. Кроме того, те, кто стартуют с велосипедом с Финляндского вокзала, получат подарок - светоотражающие браслеты.
Акция действует только один день. В остальное время для провоза велосипеда в вагоне необходимо оформление разового билета.
Ранее мы рассказали о том, что пригородные электрички Петербурга станут ходить реже с 18 сентября.
Фото: Piter.TV
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