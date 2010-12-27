Пассажиры не смогли улететь из Петербурга в Барселону

Люди все же смогли улететь в Испанию, но на 4 часа позже.

Клиенты авиакомпании "Россия" не долетели из Петербурга в Барселону. Воздушное судно развернулось и доставило пассажиров обратно в "Пулково". Об этом пишет "Мойка 78".

Борт А-319 вылетел в 7:56 26 августа из аэропорта "Пулково", совершил разворот возле польского Гданьска, а уже в 10:42 вернулся в Петербург. Данные появились на сайте flightaware.com.

В авиакомпании инцидент не прокомментировали.

Судя по табло аэропорта "Пулково", пассажирам удастся добраться до Испании, но с четырехчасовым опозданием.

Ранее на сайте: Туристы из Петербурга застряли в аэропорту Ларнаки на шесть часов.