Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Пассажиры не смогли улететь из Петербурга в Барселону
Сегодня, 15:01
0
TretyakovaS
23

Пассажиры не смогли улететь из Петербурга в Барселону

0
 
 

Люди все же смогли улететь в Испанию, но на 4 часа позже.

Клиенты авиакомпании "Россия" не долетели из Петербурга в Барселону. Воздушное судно развернулось и доставило пассажиров обратно в "Пулково". Об этом пишет "Мойка 78".

Борт А-319 вылетел в 7:56 26 августа из аэропорта "Пулково", совершил разворот возле польского Гданьска, а уже в 10:42 вернулся в Петербург. Данные появились на сайте flightaware.com.

В авиакомпании инцидент не прокомментировали.

Судя по табло аэропорта "Пулково", пассажирам удастся добраться до Испании, но с четырехчасовым опозданием.

Ранее на сайте: Туристы из Петербурга застряли в аэропорту Ларнаки на шесть часов

Теги: новости петербурга , новости спб , пассажиры не смогли улететь из петербурга в барселону , пулково
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5