Пассажир самолета снял на видео НЛО

В сети появилось видео от очевидца, который смог запечатлеть летящий неизвестный объект их окна самолета.

В сети появилось видео от очевидца, который смог запечатлеть полет НЛО недалеко от самолета.

Сообщается, что лайнер пролетал в это время над Великобританией над графством Кент. Несколько пассажиров заметили странный ни на что непохожий объект, который сначала вынырнул из облаков, а затем, резко поменяв направление, на огромной скорости устремилось вниз.

Одному из пассажиров удалось запечатлеть этот НЛО. По его словам, объект напоминал раздувшийся шар, который двигался с приличной скоростью.

По утверждениям уфологов графство Кент славится среди них частыми сообщениями о непознанных объектах и явлениях.

На днях Piter.TV опубликовал видео пролета НЛО в форме подковы над корейским полуостровом.

Видео: YouTube/FUSION Tube