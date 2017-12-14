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Пассажир самолета снял на видео НЛО

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В сети появилось видео от очевидца, который смог запечатлеть летящий неизвестный объект их окна самолета.

 В сети появилось видео от очевидца, который смог запечатлеть полет НЛО недалеко от самолета.

Сообщается, что лайнер пролетал в это время над Великобританией над графством Кент. Несколько пассажиров заметили странный ни на что непохожий объект, который сначала вынырнул из облаков, а затем, резко поменяв направление, на огромной скорости устремилось вниз. 

Одному из пассажиров удалось запечатлеть этот НЛО. По его словам, объект напоминал раздувшийся шар, который двигался с приличной скоростью.

По утверждениям уфологов графство Кент славится среди них частыми сообщениями о непознанных объектах и явлениях.

На днях Piter.TV опубликовал видео пролета НЛО в форме подковы над корейским полуостровом.

 

Видео: YouTube/FUSION Tube

Теги: видео от очевидца , неопознанное , нло , пассажир самолета
Категории: Мировые новости Лента новостей

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