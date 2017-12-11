Над Корейским полуостровом зафиксировали НЛО в форме подковы

В сети появилось видео с серебристым объектом в форме подковы, который сняли очевидцы.

По всему Миру в сети вызвал ажиотаж видеоролик, снятый над Кореей еще 4 года назад.

На опубликованных кадрах действительно некий серебристый объект в форме подковы летит высоко в ясном небе. Сообщается, что видео было снято над Бусаном, Южная Корея. Этим видео заинтересовались специалисты, которые ищут доказательства присутствия внеземных цивилизаций в околоземном пространстве. Они уверяют, что после изучения видео у них не остается сомнений, что НЛО имеет инопланетное происхождение. Имеет 1 км в окружности и способно передвигаться со скорость в атмосфере до 16 миль в час.

В СМИ пишут, что этот объект из космоса видели и астронавты, но они приняли его за некое свечение с Земли. Многие люди верят, что на данном видео инопланетный корабль. Скептики же уверены, что это всего лишь очень удачный монтаж.

Видео: YouTube/nicko bryansk