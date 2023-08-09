Мужчину госпитализировали с предполагаемым диагнозом шизофрения после буйства на рейсе Новосибирск-Санкт-Петербург

Мужчина уверял, что за ним преследует некая ЧВК, поэтому рейс в Петербург из Новосибирска был задержан. Теперь он находится в психиатрической больнице.

Рейс авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска в Санкт-Петербург был временно задержан из-за необычного инцидента с одним из пассажиров. Об этом пишет Baza.

Мужчина 39 лет по имени Виталий, предполагая, что его преследует частная военная компания (ЧВК), потребовал остановить полёт, что привело к задержке в два часа.

В начале дня Виталий успешно прошёл регистрацию на рейс и вел себя спокойно, общаясь с матерью по мобильному телефону. Однако ситуация кардинально изменилась, когда самолёт начал готовиться к взлёту. Мужчина внезапно подошёл к членам экипажа и потребовал остановить полёт, утверждая, что его преследуют некие агенты ЧВК.

В результате произошедшего, мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом шизофрении.

Ранее сообщалось, что вернувшийся в Иркутск самолет допустили к полету после ЧП со стаей птиц.

Видео: Baza