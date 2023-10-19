Пасынок Стаса Намина признался в убийстве двух родственников

В трагедии в деревне Крюково погибли два человека.

Сын рок-певца Стаса Намина признался в убийстве своих брата и бабушки. Соответствующее заявление мужчина сделал во время допроса со следователем. Видеозапись размещена на официальном Telegram-канале регионального управления СК РФ по Московской области.

Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области продолжают работать с подозреваемым в двойном убийстве в Истре. На допросе мужчина признался в совершенном преступлении. пресс-служба СК РФ по Подмосковью

Напомним, что родной сын и теща основателя рок-групп "Парк Горького" и "Цветы" Стаса Намина Артем Микоян и Прасковья Ткаченко найдены убитыми в деревне Крюково в Истринском районе Московской области. В Следственном комитете России по регионе отметили, что 85-летняя женщина скончалась из-за удара ножом в грудь. На теле жертвы, а также ее 30-летнего внука специалисты выявили многочисленные колото-резаные раны. Однако следов борьбы на месте трагедии оперативники не нашли. Telegram-канал Baza ранее отметил, что местные жители были убиты около 21 часа вечера 18 октября. По факту инцидента ведется уголовное дело.

Фото и видео: Следственный комитет России