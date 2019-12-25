Партия "Новые люди" предложила сделать на "Петровском" музей и пространство для свободных занятий спортом

Канал Piter.TV узнал больше об инициативе политиков.

Кандидат в депутаты Заксобрания от партии "Новые люди" Валентина Головачева запустила сбор подписей, посвященный судьбе знаменитого петербургского стадиона "Петровский". Неравнодушная петербурженка предлагает подарить спортивному объекту новую жизнь: организовать на объекте общественное пространство для занятий спортом и музей "Зенита".

Сейчас стадион пустует большую часть года, а на его содержание уходят миллионы бюджетных рублей, отмечает Валентина Головачеа. Между тем, на Петроградской стороне не осталось крупных общественных спортивных пространств, поэтому местные жители для занятий физической культурой могут только записаться в платный фитнес-клуб либо ездить на пробежки в другой район.

Объединив усилия, мы можем сделать "Петровский" новой жемчужиной Северной столицы. Что я предлагаю? Один из возможных вариантов - превратить часть стадиона в музей ФК "Зенит", который сейчас существует только в виртуальном формате. А на прилегающей территории открыть многофункциональное пространство, где петербуржцы смогут заниматься спортом абсолютно бесплатно. Валентина Головачева, "Новые люди"

Примечательно, что через четыре года, в 2025-ом, "Зенит" и стадион "Петровский" вместе отметят столетний юбилей. Валентина уверена, что в силах горожан сохранить спортивную историю и подарить стадиону новую жизнь. Голос за инициативу можно отдать как в интернете, так и лично - активисты партии "Новые люди" собирают автографы в непосредственной близости от стадиона. Многие петербуржцы уже поддержали идею, так как для них "Петровский" является несомненной частью истории города. Пока же ни у кого нет уверенности, что пустующий стадион не решат снести.

Напомним, что до 2018 года "Петровский" служил домашним стадионом "Зенита", но теперь сине-бело-голубые играют матчи на Крестовском острове.

Фото: "Новые люди"