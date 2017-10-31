От Васильевского острова до крейсера "Аврора" запустили теплоходы

За сутки суда отправляются 6 раз с 12:30 до 17:30.

Группа компаний "Астра Марин" запустила новый водный маршрут между Васильевским островом и крейсером "Аврора". Об этом сообщила пресс-служба организации, отметив, что подобный маршрут впервые проложен в акватории Невы.

Пассажиров будут перевозить теплоходы-рестораны "Москва" и "Ряпушка", каждый из которых сможет вместить до 70-ти человек.

За сутки суда отправляются 6 раз с 12:30 до 17:30. Их путь пролегает от причала "Кунсткамера" на Университетской набережной, дом 3 в сторону Крейсера "Аврора" к причалу "Петровская набережная". Добраться до "Авроры" по воде можно за 20 минут.

Ранее мы сообщили о том, что Биржевой мост стали разводить вдвое быстрее после ремонта.

Фото: Группа компаний "Астра Марин"