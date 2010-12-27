Парламент Ленобласти подарил Петербургу землю под Пулково

Речь идет о территории площадью 63,4 га.

Депутаты Ленобласти на заседании ЗакСа в среду, 25 декабря, приняли документ об уточнении границ Петербурга и Ломоносовского района области. Об этом рассказал 47news.

Законопроект предполагает, что к городу перейдет территория площадью 63,4 га. На этой земле расположена часть взлетно-посадочной полосы аэропорта "Пулково".

Обсуждая возможные варианты, чиновники спорили о возможность попросить в качестве ответного шага в свою собственность землю рядом с городским поселением Виллозей. Однако парламентарии остановились на том, что за подарок Петербург не будет должен ничего.

Ранее на Piter.TV: губернатор Ленобласти заинтересовался планами Беглова по поводу мусорной реформы.

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