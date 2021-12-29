Парламент Британии принял поправки в закон о санкциях против России из-за Украины

В Лондоне приняли документ с более жесткими ограничениями против деловых кругов РФ.

Британский парламент принял новые поправки в закон об антироссийских санкциях. Ограничения будут введены против Москвы в том случае, если страна решит напасть на территорию соседнего государства. В частности, меры давления будут применяться Лондоном против более широкого круга деловых лиц и властных структур. На рассмотрение усовершенствованный документ был представлен местным законодателям 10 февраля. В тот же день политики приняли внесение изменений. Правки на данный момент вступили в законную силу.

Напомним, что предыдущий санкционный режим против России позволял правительству Великобритании вводить меры исключительно против лиц, кто, по мнению страны, напрямую и непосредственно вовлечен в "дестабилизацию" обстановки на Украине. Теперь список расширен за счет внесения в него граждан и компаний, имеющих важное стратегическое и экономическое значение для Москвы. В тексте поправок под "вовлеченным лицом" британцы предложили понимать физические лица и фирмы, предоставляет финансовые услуги, технологии, фонды и ресурсы, связанные с негативным воздействием на Киев, а также компании, ведущие бизнес и торговлю с Донбассом и Крымом.

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