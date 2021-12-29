Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом

Министра возмутили слова коллеги о том, что в Минских соглашений нет пункта о прямом диалоге Киева с ЛНР и ДНР.

Заявления Киева о том, что прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками не предусмотрен Минскими договоренностями не уступают пропаганде главного пропагандиста нацистской Германии Йозефа Геббельса. Такое мнение выразил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Элизабет Трасс.

Речь идет о заявлении главы МИД Украины Дмитрий Кулебы. По его словам, в Минских соглашений нет пункта о прямом диалоге ЛНР и ДНР, поэтому Киев вести его не собирается.

Лавров считает, украинские власти пытаются переписать заключенные ранее договоренности, отвергая то, что одобрено Советом безопасности ООН, и не беспокоясь замечаний по этому поводу со стороны Франции, Великобритании, ФРГ или США.

Это уже точно совершенно школа Геббельса, а может, даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха <…> Это положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать Минские договоренности. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр отметил, что во время сегодняшних переговоров с Трасс "все это тоже не было услышано" несмотря на то, что по этой теме был подробный разговор.

Ранее Лавров не исключил частичной эвакуации российских дипломатов из Украины.

Видео: Telegram / РИА Новости