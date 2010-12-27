В Центральном районе провели рейд с использованием парконов

Автоматическая система фиксирует нарушения ПДД и отправляет данные автовладельца в мониторинговый центр.

Петербургская Госавтоинспекция и "Городской мониторинговый центр" начали активную борьбу с нарушителями дорожного движения, которые паркуются в неположенном месте. В этом специалистам помогают парконы, которые фиксируют нарушения и контролируют оплату штрафов. Свидетелем рейда по Центральному району стал корреспондент "Невских новостей".

Мобильные комплексы, работающие в автоматическом режиме, сразу же обнаруживают нарушения и отправляют данные в мониторинговый центр. Далее информация передается в ГИБДД, и водитель получает уведомление о штрафе.

Стоит отметить, что парконы установлены не только в автомобилях ГИБДД, но и в непримечательных авто. Устройство фиксирует регистрационный номер машины, ее марку, модель и цвет. Система ГЛОНАСС устанавливает местонахождения автомобиля, поэтому заявить о том, что снимок был сделан по ошибке, не получится.

Во время рейда специалисты проехали по Лиговскому проспекту, Кузнечному переулку, Свечному переулку и улице Марата. Первые нарушения были зафиксированы около Московского вокзала, где машины оставляют в три ряда, несмотря на дорожные знаки.

Таким образом петербургских водителей готовят к грядущего зимнему сезону. Соблюдение требований знака "Остановка запрещена" поможет городским службам очищать город от снега. За остановку и парковку в неположенном месте нарушитель заплатит три тысячи рублей.

На данный момент ночные проверки с парконами начались в Калининском районе. В скоро времени будет проработан маршрут движения мобильных комплексов в Центральном, Петроградском, Василеостровском и Московском районах, в перспективе - и во всем городе.

Фото: kalininnews.ru