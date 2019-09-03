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Парк в Калининском районе получит имя Жореса Алферова
Сегодня, 21:40
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arteliseev

Парк в Калининском районе получит имя Жореса Алферова

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В новом пространстве возможно появление памятника в честь ученого.

Как сообщил "Петербургский дневник", решение было принято во вторник на заседании Топонимической комиссии. Сад имени Жореса Алферова появится в зеленой зоне между проспектом Науки и улицей Верности, неподалеку от улицы Руставели. 

Теперь в отношении будущего названия сада будут оформлять соответствующие нормативные акты. Представители РАН, присутствовавшие на заседании, отблагодарили комиссию за принятое решение. 

Предполагается, что в зеленой зоне будут устраивать тематические мероприятия, связанные с персоной Алферова. 

Ранее на Piter.TV: Краеведы предположили, где в Петербурге может появиться улица Алферова

Фото: Википедия

Теги: алферов, город, наука
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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