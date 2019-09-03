Парк в Калининском районе получит имя Жореса Алферова

В новом пространстве возможно появление памятника в честь ученого.

Как сообщил "Петербургский дневник", решение было принято во вторник на заседании Топонимической комиссии. Сад имени Жореса Алферова появится в зеленой зоне между проспектом Науки и улицей Верности, неподалеку от улицы Руставели.

Теперь в отношении будущего названия сада будут оформлять соответствующие нормативные акты. Представители РАН, присутствовавшие на заседании, отблагодарили комиссию за принятое решение.

Предполагается, что в зеленой зоне будут устраивать тематические мероприятия, связанные с персоной Алферова.

Ранее на Piter.TV: Краеведы предположили, где в Петербурге может появиться улица Алферова

Фото: Википедия