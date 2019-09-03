Парк в Калининском районе получит имя Жореса Алферова

Как сообщил "Петербургский дневник", решение было принято во вторник на заседании Топонимической комиссии. Сад имени Жореса Алферова появится в зеленой зоне между проспектом Науки и улицей Верности, неподалеку от улицы Руставели.
Теперь в отношении будущего названия сада будут оформлять соответствующие нормативные акты. Представители РАН, присутствовавшие на заседании, отблагодарили комиссию за принятое решение.
Предполагается, что в зеленой зоне будут устраивать тематические мероприятия, связанные с персоной Алферова.
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Фото: Википедия
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