Краеведы предположили, где в Петербурге может появиться улица Алферова

С именем известного ученого-физика в городе связано немало адресов.

В пятницу, 12 июля, президент России Владимир Путин подписал указ "Об увековечении памяти Ж. И. Алферова". Вся сознательная жизнь известного ученого-физика связана с Петербургом. Поэтому именно в этом городе хотят установить мемориальную доску и присвоить имя Алферова одному из объектов улично-дорожной сети. Биографы и краеведы уже начали думать над этим вопросом и рассказали "Петербургскому дневнику" о том, где в Петербурге может появиться улица Алферова.

Эксперты заявили, что с именем ученого связано немало адресов в городе. В их числе — улица Жака Дюкло. Именно здесь Алферов получил квартиру в одном доме с родителями. Также немаловажное значение играет последний официальный адрес физика в Петербурге. Это был многоэтажный дом на Петровской набережной, расположенный прямо за Домиком Петра, известный под неформальным названием "Дворянское гнездо".

Специалисты подчеркнули, что именем Алферова должны назвать широкую, светлую улицу. Она должна соответствовать образу Жореса Ивановича, масштабу его личности. Кроме известных адресов, именем ученого-физика может быть названа новая большая площадь и станция метро на ней — площадь Алферова и метро "Алферовская".

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Фото: Википедия