  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пара из Ленобласти задержана за продажу интимных фото 9-летней дочери
Сегодня, 13:34
133
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Изображения распространялись в закрытых чатах мессенджеров, а затем появлялись на иностранных интернет-платформах.

Супружескую пару из Ленинградской области задержали по подозрению в изготовлении и распространении детской порнографии с участием их несовершеннолетней дочери. По данным источника 78.ru, семья получила приблизительно 80 тысяч рублей за публикацию откровенных снимков ребенка.

45-летние жители Волховского района, как утверждается, занимались созданием непристойных материалов с 2020 года, когда их дочери исполнилось девять лет. Изображения распространялись в закрытых чатах мессенджеров, а затем появлялись на иностранных интернет-платформах. Стоимость десяти фотографий составляла около двух тысяч рублей.

На данный момент, согласно сведениям, мать и отчим девочки находятся под арестом. Ребенок передан на попечение своему родному отцу.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии