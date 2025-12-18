Пара из Ленобласти задержана за продажу интимных фото 9-летней дочери

Изображения распространялись в закрытых чатах мессенджеров, а затем появлялись на иностранных интернет-платформах.

Супружескую пару из Ленинградской области задержали по подозрению в изготовлении и распространении детской порнографии с участием их несовершеннолетней дочери. По данным источника 78.ru, семья получила приблизительно 80 тысяч рублей за публикацию откровенных снимков ребенка.

45-летние жители Волховского района, как утверждается, занимались созданием непристойных материалов с 2020 года, когда их дочери исполнилось девять лет. Изображения распространялись в закрытых чатах мессенджеров, а затем появлялись на иностранных интернет-платформах. Стоимость десяти фотографий составляла около двух тысяч рублей.

На данный момент, согласно сведениям, мать и отчим девочки находятся под арестом. Ребенок передан на попечение своему родному отцу.

