Панарин рассказал о подготовке Матча года на СКА Арене

СКА Арена примет хоккейный Матч года 25 июля.

Матч года с участием российских хоккеистов НХЛ пройдет 25 июля в Петербурге. Артемий Панарин рассказал, как организаторам удалось согласовать проведение игры на крупнейшей хоккейной арене мира. Об этом пишет ТАСС.

Организаторы Матча года быстро достигли договоренности с руководством СКА Арены о проведении встречи в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал один из инициаторов мероприятия, нападающий "Лос-Анджелеса" Артемий Панарин.

Игра состоится 25 июля на СКА Арене, которая может принять около 23 тыс. зрителей и считается самой вместительной хоккейной площадкой в мире.

Панарин отметил, что договориться о проведении матча удалось благодаря тому, что сотрудники арены связаны со спортом и поддержали идею мероприятия. По его словам, организаторы рассчитывают устроить настоящий праздник для любителей хоккея.

Матч года проводится с 2024 года. Первые 2 встречи состоялись в Москве на ЦСКА Арене, рассчитанной на 12 100 зрителей. По итогам последней игры, которая прошла год назад, на благотворительные цели удалось направить 30 млн руб.

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

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