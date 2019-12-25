Палеонтологи нашли останки крупнейшего птерозавра Австралии

Размах его крыльев составлял семь метров.

Палеонтологи обнаружили в провинции Квинсленд в Австралии останки птерозавра Thapunngaka shawi, размах крыльев которого составлял семь метров. Так, он стал одним из крупнейших, динозавров, найденных на континенте. Статья была опубликована в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Отмечается, что окаменелости архозавров плохо сохранились, так как птерозавры приобрели тонкостенные и относительно полые кости. Всего было описано менее 20 видов птерозавров в Австралии.

Предполагается, что птерозавр Thapunngaka shawi питался рыбой. Новый вид относится к анхангверидам — широко распространенной в меловом периоде группе птерозавров.

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