Эксперты прокомментировали падение акций банка Credit Suisse

Несколько дней спустя швейцарское кредитное учреждение было поглощено UBS.

Второй по размеру банк Швейцарии Credit Suisse был поглощён UBS спустя несколько дней после падения его акций на 30%. Помимо кредита на $54 млрд власти, дадут кредитной организации гарантию ликвидности на $108 млрд и еще $10 млрд для компенсации потенциальных убытков в рамках сделки. Ситуацию прокомментировали на Telegram-канале "Мейстер".

Эксперты полагают, что при окончательном утверждении сделки банковский сектор европейской страны будет монополизирован: кроме того, в государстве ускорятся показатели инфляции, которые повысят цены для среднего класса.

Что же касается богатых инвесторов Credit Suisse из Саудовской Аравии, Норвегии и Катара, то их акции конвертируют в UBS. С дисконтом, разумеется. Неприятно, но лучше, чем остаться совсем без ничего в случае банкротства банка.

Ранее эксперты прокомментировали недавние публикации Владимира Путина и Си Цзиньпина.

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